《談國論企－黎偉成》製造業增產全面提速採礦業報穩

《談國論企》中國的規模以上工業增加值於２０１８年４月份同比及環比皆出現提升的良佳

態勢，不僅受惠於（１）製造業的繼續保持近期穩快增長，特別是若干高技術產品、裝備製造業

行業提升增產速度，顯行業以高端化、智能化為主調發展和投資，有利經濟轉型升級、提質保量

；（２）採礦業的生產亦見逐步回穩，意味去產能和去庫存作有針對性的政策取得初步成效，及

經濟穩中求進的發展拉動工業及企業增產。



＊工業機器人集成電路汽車生產皆有提升＊



來自中國國家統計局所發布的數據，規模以上工業生產於２０１８年４月份的同比增長７％

，較３月份的增速６％高整整１個百分點的同時，亦比２０１７年同期所增的６﹒５％多增

０﹒５個百分點，而上年為４月份的增速較３月份為低，今年則跌後回升，有再度上行的發展形

態。最新的發展，主要為：

（甲）製造業的規模以上生產於２０１８年４月份的增加值同比增長７﹒４％，比對上一個

月的６﹒６％升幅多增０﹒８個百分點，相對於２０１７年４月份的６﹒９％亦高０﹒４個百分

點，並以與高技術有關的行業增產的情況最是突出。先從產量看：（Ｉ）工業機器人於２０１８

年４月份的產量為每台１﹒３４９６萬套，同比增長３５﹒４％，使１－４月份累計達每套

４﹒６４１３萬台的同比略為提升至３２﹒３％，乃於２０１７年４月產每套９７８３萬台增

５７﹒４％，和１－４月份每套３﹒５萬台，亦升５１﹒７％的高基礎底下的持續高增長，可見

市場的需求日趨殷切。此為工業和相關行業提升生產和產品素質，在精密性、準確性、安全性和

穩定性提供相對高度的保證。

和（ＩＩ）集成電路的產量於２０１８年４月份達１４４億塊，同比增長１４﹒３％，使前

面個月的累計產量達５３７億塊的升幅略為提高至１３﹒６％，亦為在２０１７年分別增長

２６﹒２％與２５﹒４％的高速基數底下的高增長。

但（ＩＩＩ）微型計算機設備的生產情況，卻有明顯回落之象：產量於２０１８年４月份僅

為２，００２萬台，同比減少１１﹒３％，並拖累１－４月份累計８，６３１萬台得下跌２％和

扭轉一季度尚略增之況，此項於２０１７年４月份及１－４月份仍能分別上升３﹒６％與２％，

故有待改進。

同樣惹人注目的，有（ＩＶ）汽車業的產量於２０１８年２４５萬輛同心增長１０﹒８％，

並使前四個月累計９５８﹒３萬輛和止一季度之跌轉升０﹒４％，當然明顯高於２０１７年同期

產量２２０萬輛僅升０﹒３％，乃受惠於（ｉ）轎車產量１００﹒２萬輛同比飆升１５﹒７％，

使１－４月份３８３﹒８萬輛跌轉升０﹒６％所拉動。

屬於高增長的車類生產亦保持良性的發展形態，如（ｉｉ）運動型多用途乘用車ＳＵＶ於是

月份的產量達８１﹒２萬輛，同比增長１１﹒２％，比上年同期的升幅多增０﹒２個百分點，並

使前四個月累計３３４﹒１萬輛出現３﹒１％之況；（ｉｉｉ）新能源汽車產量為８﹒２萬輛，

同比大幅增長８２﹒２％，使１－４月份累計２６﹒２１萬輛的增幅大幅提升１﹒３倍。



＊去產能去庫存促工業增產惠及採礦業＊



再從（乙）行業的增加值分析，增長速度較快的有（ａ）專用設備製造業於４月份的增加值

同比增長１３﹒２％，不僅比３月份的１１﹒４％升幅高１﹒８個百分點，亦比２０１７年４月

份所增的１２％多增１﹒２個百分點，屬全面的高增長行業；（ｂ）計算機、通訊和其他電子製

造業的增加值於４月份達１２﹒４％，略低於對上一個月的３月份的１２﹒８％和上年同期的

１３％增幅，仍屬高增長的行業。

（ｃ）通用設備製造業增加值於４月份的同比增長９﹒７％，即使未達雙位數，但比３月份

的６﹒８％和１－２月份的９﹒１％升幅，為前四個月增長最也的，表現穩中向俏。

再看（丙）廣為關注的採礦業，增加值於２０１８年４月份同比下降０﹒２％，比３月份的

０﹒１％跌幅略高，但稍低於上年同期所跌的０﹒４％，頗有回穩的傾向。此況可在一定程度意

味政府的去產能、去庫存等三「去」中之兩「去」，開始產生預期良性的成效，製造業的行業每

多增產，對各種礦產的需求自然增加，亦有助於提升採礦業的生產。

相信工業生產今後會不斷提升素質與競爭能力，因中央經濟工作會議於２０１７年１２月

２０日發表的會議議決，高調地要達到「製造大國向製造強國轉變」的十分高度指標。製造要由

「大國」轉變成「強國」，乃「做大做強」即先大而後強也，並指出要「大力培育新動能，強化

科技創新，推動傳統產業優化升級，培育一批具有創新能力的排頭兵企業，積極推進軍民融合深

度發展」，此點則密切配合由「中國製造向中國創造轉變」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

