《外匯達仁－盧楚仁》仍然維持對紐元後市悲觀的看法

《外匯達仁》星期二（２２日）有報道指中國政府繼２０１６年容許生第二胎後，現正研究

完全取消實行了接近４０年的計劃生育，並有機會在明年宣布及實行，有外媒評論分析有關新政

策將會利好奶製品價格，繼而亦利好紐元前景。但只可惜消息公布後，這幾天ＣＭＥ的奶製品期

貨價格及紐元匯價均反覆偏軟，反映有關消息未能即時帶動有關價格向上。



國家取消計劃生育改為所謂『獨立生育』政策，絕對不是受甚麼壓力而因此容許父母增加生

育，只是見到新一代的年輕父母，一就是不想生兒育女；二就是只想生一個，令中國未來也衍生

人口老化及出生率低的社會及經濟問題，跟瑞士、日本以至香港一同走向這條出生率低的道路。



所以，純粹政策改變而沒有吸引和優惠給年輕父母的話，估計他們仍會維持這種不願意生育

又或者是只生一個的思維，故對奶製品需求不會因此而大幅上升，對新西蘭經濟亦沒有多大幫助

。反而新西蘭儲備銀行因應新西蘭經濟仍沒有怎樣的氣息，故早前放風未來貨幣政策不單止維持

寬鬆，甚至有機會減息的可能，故此對紐元後市極為不利。所以我仍然維持對紐元後市悲觀的看

法，估計紐元兌美元下半年繼續向０﹒６２００水平邁進。



另一方面，值得注意是新西蘭女總理雅登（Ｊａｃｉｎｄａ Ａｒｄｅｒｎ）未婚懷孕，她

的預產期將會是６月中，故需要請產假６星期，到時由副總理代為處理國家大事。而新西蘭民調

所得，有接近六成的民眾認為雅登不會因此影響總理的工作，只有接近兩成的受訪者認為會有負

面影響。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

