【駐京專電】廣東副省長：突破體制障礙，進一步開放港澳服務業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》對於廣東自貿區的具體創新舉措問題

，廣東省副省長歐陽衛民表示，一是對標國際高標準規則體系，打造開放型經濟新體制先行區。

廣東自貿試驗區將進一步完善外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，大幅度放寬市場准

入，實現各類市場主體依法平等准入相關行業、領域和業務，持續提升貿易便利化水平，將國際

貿易「單一窗口」拓展到服務貿易領域，健全金融創新發展和監管機制，探索與國際高標準規則

相銜接的知識產權、人才、法治體系，率先創造一流的國際化營商環境。



＊打造粵港澳大灣區合作示範區＊



二是要突破機制體制障礙，打造粵港澳大灣區合作示範區。廣東自貿試驗區將充分發揮制度

創新優勢，在ＣＥＰＡ框架下，率先對港澳服務業進一步開放，擴大港澳金融、會計、律師、建

築等專業服務範圍，引入香港建築工程管理模式，將港澳的航線作為國內特殊航線來管理，不斷

突破粵港澳深度合作的體制機制障礙，為粵港澳大灣區建設發揮示範引領作用。

三是培育國際經濟合作和競爭新優勢，打造高水平對外開放門戶樞紐。圍繞建設國際航運樞

紐、國際貿易中心、金融業對外開放試驗示範窗口，打造全球港口鏈，支持轉口貿易、離岸貿易

、數字產品貿易等國際貿易新業態、新模式的快速發展，建設區域型股權交易市場和再保險中心

，聚集國際金融物流、信息、科技研發等高端要素，推動建立統籌國際國內市場、空港和海港資

源、在岸與離岸業務、貨物貿易和服務貿易全球供應鏈的核心樞紐。

