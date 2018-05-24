《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人行副行長潘功勝２３至２４日率團赴新
加坡出席東亞及太平洋中央銀行行長會議組織（ＥＭＥＡＰ）第５４屆副手會及相關會議。潘功
勝介紹了中國經濟情況、供給側結構改革進展及擴大金融業對外開放的重要措施。
會議主要討論了全球及區域經濟金融形勢、宏觀政策應對、金融科技等議題，並聽取了
ＥＭＥＡＰ貨幣與金融穩定委員會（ＭＦＳＣ）及各工作組的進展報告。
24/05/2018 14:39
【駐京專電】潘功勝出席東亞及太平洋中央銀行行長會議組織
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人行副行長潘功勝２３至２４日率團赴新
加坡出席東亞及太平洋中央銀行行長會議組織（ＥＭＥＡＰ）第５４屆副手會及相關會議。潘功
勝介紹了中國經濟情況、供給側結構改革進展及擴大金融業對外開放的重要措施。
會議主要討論了全球及區域經濟金融形勢、宏觀政策應對、金融科技等議題，並聽取了
ＥＭＥＡＰ貨幣與金融穩定委員會（ＭＦＳＣ）及各工作組的進展報告。
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