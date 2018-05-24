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24/05/2018 18:46

【駐京專電】招行：兩大ＡＰＰ用戶數逾億，月活用戶數５０７０萬

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》招商銀行（０３９６８）
（滬：６０００３６）首席信息官陳昆德在銀行業例行發布會表示，承接招行用戶的載體目前最
核心的是兩大ＡＰＰ，包括招商銀行ＡＰＰ和掌上生活ＡＰＰ。截至４月底，兩大ＡＰＰ的合計
用戶數已超過１億，月活用戶數已達到５０７０萬。據統計，有超過一半的理財產品銷售和約一
半的消費貸款申請通過ＡＰＰ完成。
　　財富管理服務方面，截至４月底，摩摩羯智投累計購買規模已超１１２億元（人民幣．下同
）；在智能客服方面，截至３月底，有近七成的客戶服務是通過智能客服機器人提供；在運營方
面，截至４月底，招行建設了智能營銷平台，計算生成超過４０００多個用戶標籤，在不同場景
開展智能推薦服務；在欺詐風險控制方面，招行全面運用智能風控模型，能在５０毫秒內判斷並
阻止風險。
　　陳昆德表示，未來三年，招行不僅要切實提升科技能力，還要從理念、方法、基礎架構、業
務模式、組織機制等方面整體「轉身」，實現科技敏捷和業務敏捷。通過「網絡化、數據化、智
能化」三步走，提升招行金融科技能力，並以金融科技的理念和方法去推動經營模式的轉型，將
加大金融科技手段，打造最佳客戶體驗銀行。

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