《美元走勢－羅明立》美元短期反覆試高

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒７１ １０９﹒３３ １０９﹒５１

歐元╱美元 １﹒１７１４ １﹒１６９０ １﹒１６９９

英鎊╱美元 １﹒３３７７ １﹒３３４９ １﹒３３６５

美元╱瑞郎 ０﹒９９４７ ０﹒９９２５ ０﹒９９３６

美元╱港元 ７﹒８４８７ ７﹒８４６６ ７﹒８４７０

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《美元走勢》美國５月Ｍａｒｋｉｔ服務業及製造業ＰＭＩ分別為５５﹒７及５６﹒６，都

勝預期，而製造業ＰＭＩ更升至４４個月的高位，反映美國通脹正在升溫。另外，昨日（２３日

）公布的美聯儲５月議息紀要，多數委員都認為下一次加息可能會適當地「迅速」，並預料通脹

會略為超過美聯儲預期，但升勢不會太急，所以未來會對通脹採取容忍態度，加息的步伐無須過

快。

會議紀要公布後，市場認為下月美聯儲加息機會百分百，而今年將按美聯儲加息的步伐未必

加速，美股由跌轉升，而美元匯價則因為加息預期而走高，美匯指數再創出６個月的新高

，最高報９４﹒１８。但技術指標未見增強，相信短期仍會以反覆試高為主，但能否向上突破存

問號。



＊美朝峰會未明朗引發日圓避險潮＊



自美國總統特朗普在周二（２２日）表示，美朝峰會可能不會發生後，引發日圓的避險潮，

日圓匯價連日上升，即使昨日美元走強，但美元兌日圓還是照下跌。技術上，美元日圓已下穿由

３月開始的上升軌道，不過１０８﹒５０應會有阻力，美元跟避險需求還存在變數，短期可能在

１０８╱１１２之間上落。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７２０ １﹒１８６０ １﹒１６６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

