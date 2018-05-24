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即市新聞

24/05/2018 17:47

《美元走勢－羅明立》美元短期反覆試高

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７１　　　１０９﹒３３　　　１０９﹒５１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７１４　　　１﹒１６９０　　　１﹒１６９９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３７７　　　１﹒３３４９　　　１﹒３３６５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４７　　　０﹒９９２５　　　０﹒９９３６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８７　　　７﹒８４６６　　　７﹒８４７０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》美國５月Ｍａｒｋｉｔ服務業及製造業ＰＭＩ分別為５５﹒７及５６﹒６，都
勝預期，而製造業ＰＭＩ更升至４４個月的高位，反映美國通脹正在升溫。另外，昨日（２３日
）公布的美聯儲５月議息紀要，多數委員都認為下一次加息可能會適當地「迅速」，並預料通脹
會略為超過美聯儲預期，但升勢不會太急，所以未來會對通脹採取容忍態度，加息的步伐無須過
快。
　　會議紀要公布後，市場認為下月美聯儲加息機會百分百，而今年將按美聯儲加息的步伐未必
加速，美股由跌轉升，而美元匯價則因為加息預期而走高，美匯指數再創出６個月的新高
，最高報９４﹒１８。但技術指標未見增強，相信短期仍會以反覆試高為主，但能否向上突破存
問號。
　
＊美朝峰會未明朗引發日圓避險潮＊
　
　　自美國總統特朗普在周二（２２日）表示，美朝峰會可能不會發生後，引發日圓的避險潮，
日圓匯價連日上升，即使昨日美元走強，但美元兌日圓還是照下跌。技術上，美元日圓已下穿由
３月開始的上升軌道，不過１０８﹒５０應會有阻力，美元跟避險需求還存在變數，短期可能在
１０８╱１１２之間上落。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７２０　　　１﹒１８６０　　　１﹒１６６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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