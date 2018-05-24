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24/05/2018 09:48

【本港經濟】香港失全球競爭力首位寶座，退居第二

　　《經濟通通訊社２４日專訊》香港失去全球競爭力首位寶座！瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）
公布２０１８年全球競爭力報告，前五名組成不變，但香港排名由首位跌至第２位；美國則連升
３位登上榜首；其後依次為新加坡、荷蘭和瑞士。
　　值得注意的是，中國大陸今年排名大幅躍升５名，競爭力排名晉升至全球第１３、亞太第３
，也首度超越台灣。台灣排名下跌３位至第１７。ＩＭＤ全球競爭力中心主任布里斯
（Ａｒｔｕｒｏ　Ｂｒｉｓ）分析，中國在實質與無形基礎建設的投資，以及在法規制度面改善
，是整體排名上升的主因。
　　從《年報》的四個主要競爭力因素分析，香港在「政府效率」和「營商效率」均連續四年排
名第１。受惠於高於趨勢的經濟增長，香港在「經濟表現」的排名由第１１位升至第９位。然而
，「基礎建設」的排名由第２０位降至第２３位。
　　政府發言人表示，面對其他經濟體的激烈競爭，本港必須繼續努力鞏固香港的競爭優勢，包
括優良的法治傳統、自由開放的市場、高效的公營部門，以及穩健的體制。同時，本港亦銳意推
動創新科技作為經濟的新引擎。隨著全球經濟重心「西向東移」之勢確立，中國和亞洲地區繼續
會是環球經濟的火車頭。香港可以在國家「十三五」規劃、「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發
展中扮演獨特角色，而這些重要機遇均會為香港經濟注入新動力。（ｃｌ）

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