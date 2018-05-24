《經濟通通訊社２４日專訊》醫思醫療（０２１３８）發盈喜，預料截至３月底止年度收入
和稅後溢利，按年增長逾３０％，主要受惠於期內總銷售合約增長逾４０％、新收購及開拓的業
務的貢獻，以投資物業上的估值增長。
公司亦公布，已於中環皇后大道中九號及旺角朗豪坊分別取得約１萬平方尺及１﹒７萬平方
尺的服務樓面，以設立專科診所和放射診斷中心，料投資將超過１億元，將於今年底投入營運。
（ｃｈ）
24/05/2018 17:12
【企業盈喜】醫思醫療（２１３８）料去年稅後溢利增逾３０％
《經濟通通訊社２４日專訊》醫思醫療（０２１３８）發盈喜，預料截至３月底止年度收入
和稅後溢利，按年增長逾３０％，主要受惠於期內總銷售合約增長逾４０％、新收購及開拓的業
務的貢獻，以投資物業上的估值增長。
公司亦公布，已於中環皇后大道中九號及旺角朗豪坊分別取得約１萬平方尺及１﹒７萬平方
尺的服務樓面，以設立專科診所和放射診斷中心，料投資將超過１億元，將於今年底投入營運。
（ｃｈ）
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