《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述知情人士表示，獲投資基金ＩＤＧ資本支持的中國
腫瘤藥物研發企業－－珅奧基醫藥科技正在挑選投資銀行，為香港上市做準備，可能融資多達３
億美元，最早今年底掛牌。（ｃｈ）
24/05/2018 19:06
【新股上市】腫瘤藥物研發企業珅奧基醫藥科技擬來港上市
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述知情人士表示，獲投資基金ＩＤＧ資本支持的中國
腫瘤藥物研發企業－－珅奧基醫藥科技正在挑選投資銀行，為香港上市做準備，可能融資多達３
億美元，最早今年底掛牌。（ｃｈ）
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