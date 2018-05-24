《經濟通通訊社２４日專訊》新地（０００１６）北角的臨海項目「海璇」開放示範單位予
傳媒參觀，副董事總經理雷霆於記者會上表示，項目早前以招標方式出售約２０伙大單位，成交
價約５０００萬至１億元以上，套現約２０億元。
他續指，近日海璇的大單位標售價緩緩上升，形容海璇已定位為「港島東豪宅龍頭」。
雷霆預期，項目的細單位將於下一個季度推出，會以價單方式出售單位，近期會繼續推售屯
門御半山及將軍澳晉海ＩＩ項目。（ｋｙ）
24/05/2018 15:34
【本港樓市】新地：北角海璇套現逾２０億元，料下季推售細單位
《經濟通通訊社２４日專訊》新地（０００１６）北角的臨海項目「海璇」開放示範單位予
傳媒參觀，副董事總經理雷霆於記者會上表示，項目早前以招標方式出售約２０伙大單位，成交
價約５０００萬至１億元以上，套現約２０億元。
他續指，近日海璇的大單位標售價緩緩上升，形容海璇已定位為「港島東豪宅龍頭」。
雷霆預期，項目的細單位將於下一個季度推出，會以價單方式出售單位，近期會繼續推售屯
門御半山及將軍澳晉海ＩＩ項目。（ｋｙ）
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