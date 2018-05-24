《經濟通通訊社２４日專訊》萬華媒體（００４２６）預期，截至今年３月底止年度之除所
得稅前虧損將按年減少，營運表現沒有重大變化。
公司指，虧損減少主要由於集團業務單位之商標減值虧損撥備減少，及來自出售聯營公司之
投資收益。（ｋｙ）
24/05/2018 18:44
【企業盈警】萬華媒體（００４２６）料年度稅前虧損按年減少
《經濟通通訊社２４日專訊》萬華媒體（００４２６）預期，截至今年３月底止年度之除所
得稅前虧損將按年減少，營運表現沒有重大變化。
公司指，虧損減少主要由於集團業務單位之商標減值虧損撥備減少，及來自出售聯營公司之
投資收益。（ｋｙ）
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