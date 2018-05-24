【企業盈警】萬亞企業（０８１７３）料年度虧損按年大幅增加

《經濟通通訊社２４日專訊》萬亞企業（０８１７３）發盈警，預期於截至今年３月底止財

政年度錄得之虧損，會較２０１７年同期錄得之虧損大幅增加。

公司指，大幅虧損乃主要歸因於期內投資物業之公平值虧損及年度所產生的法律及專業費用

，以及截至去年３月底止年度的貿易及其他應收款項撥備一次性撥回所致。（ｋｙ）

