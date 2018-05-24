【企業盈喜】太興置業料全年轉虧為盈，投資物業公平值無重大減值

《經濟通通訊社２４日專訊》太興置業（００２７７）發盈喜，預計截至今年３月底止之全

年業績將轉虧為盈，錄得盈利。集團指，業績轉虧為盈主要由於期內投資物業之公平值與去年比

較並無出現重大減值。（ｋｙ）

