《經濟通通訊社２４日專訊》太興置業（００２７７）發盈喜，預計截至今年３月底止之全
年業績將轉虧為盈，錄得盈利。集團指，業績轉虧為盈主要由於期內投資物業之公平值與去年比
較並無出現重大減值。（ｋｙ）
24/05/2018 17:18
【企業盈喜】太興置業料全年轉虧為盈，投資物業公平值無重大減值
《經濟通通訊社２４日專訊》太興置業（００２７７）發盈喜，預計截至今年３月底止之全
年業績將轉虧為盈，錄得盈利。集團指，業績轉虧為盈主要由於期內投資物業之公平值與去年比
較並無出現重大減值。（ｋｙ）
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