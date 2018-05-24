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即市新聞

24/05/2018 11:51

《真知灼見－溫灼培》貨幣政策懸殊歐元弱

　　《真知灼見》聯儲局於香港時間周四（２４日）公開的５月２日議息會議記錄中顯示，會上
各委員認同若美國經濟持續增長，聯儲局應趕快「ｓｏｏｎ」繼續加息。對於長遠息率走勢，部
分委員認為聯儲局應向市場表示，利率有可能快到達長遠合適水平。至於通脹的問題上，不少委
員包括聯儲局主席鮑威爾也認為，當整體經濟周期向上，通脹略高於２％的聯儲局目標水平是可
以接受的。

＊加息周期似離頂不遠＊

　　整個議息會議記錄給予市場感覺是缺乏驚喜，６月１３日議息會加息是意料中事。市場最關
注是聯儲局今年是加三次抑或四次息，在這方面記錄中並沒有給予啟示。但從記錄中指，通脹略
高於２％是可接受及加息周期快到長遠合適水平等，言語間顯露出聯儲局各委員似乎視是次加息
周期離頂不遠。當然，現在作出上述定論確是言之尚早，相信一切還需看特朗普政府的減稅方案
能否有效刺激美國經濟。不過，上述情況已使美國１０年債息有所回落。周四亞洲早市，美國
１０年債息報２﹒９８６１％，遠離了上周五（１８日）高位３﹒１２８％。另外，土耳其里拉
及阿根廷披索近期的大幅下滑，也驅使了新興市場資金轉投向美債市場避險，這亦是推高了美債
價，遏抑了債息的主因。

＊意大利問題擴大不利歐元＊

　　聯儲局議息會議記錄中雖暗示，是次美國加息周期離頂不遠，而美１０年債息亦見回落返回
３％以下，但這一切未見為美元匯價帶來壓力。相反，歐元繼續於１﹒１７美元掙扎，並似有向
１﹒１６美元邁向之勢頭，相信這與意大利政局不穩有著莫大關係。或許，意利大準民粹主義政
府最終「脫歐」的機會不大，就是短期內「賴債」的機會也不高；但若如其所指要繼續加大政府
開支，始終有一天其政府債務會擴大至難於處理水平，導致「賴債」情況發生，這是為何市場不
斷在拋售意大利債的主因。意大利問題擴大，料最終使歐央行也難於今年內提早收緊貨幣政策，
並會使市場失望，相信現在歐元下跌正是在反映有關因素。歐元上升龐大技術阻力料於１﹒２０
美元，提防技術上逐步向１﹒１６美元邁進。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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