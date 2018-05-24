《匯思－李達志》銀行結餘跌穿千億元要加息？不存在直接掛勾關係

《匯思》港元資金流向

近日出現第二輪港元觸發７﹒８５弱方兌換保證，金管局副總裁李達志透過以下問答形式，

談談金管局對港元資金流向和港息走勢的展望。



問：美聯儲將於６月中議息，市場普遍預期今次加息機會十分高。這是否意味港元匯價亦將

會於未來一段時間繼續偏軟，並導致資金持續流出港元？



答：絕對有機會。理論上，當美聯儲上調利率，較短期尤其是隔夜的港美息差會拉闊，吸引

更多沽港元買美元的套息活動。而聯匯的設計正是讓這些套息活動把港元推向弱方，觸發弱方保

證，造就資金流出、使流動性和港元利率正常化。簡單來說，過往數年零利率、零息差時代導致

大量資金流入，流動性過剩，到現在美元加息數次，創造了足夠息差空間，吸引套息活動引導過

剩的流動性流走。

大家可以預期，未來一段日子可能會經常看到金管局承接港元沽盤的新聞，但大家要明白這

其實是陳總常說的「期望」觸發弱方兌換保證，「為港元利率正常化製造條件」，這由始至終是

聯匯設計的一部分。所以坊間「托港元」、「救港元」、「港元保衛戰」等這類標題無疑有助「

吸引眼球」，但有點戲劇化。



＊息率也不存在與總結餘水平直接掛勾關係＊



問：總結餘快跌穿１０００億元，一旦失守這個關口，是否存貸利息便會開始上升？否則總

結餘要下跌至哪個水平香港利息才上升？



答：１０００億、５００億是所謂「齊頭」數字，自然成為標誌性「關口」。不過，總結餘

不同股市，並沒有「心理關口」，更沒有失守與否的問題，息率也不存在與總結餘水平直接掛勾

關係。因此，對於總結餘下跌至哪個水平才令香港利息上升，我留意到坊間有不同論點，可惜這

亦沒有一個「神奇」數字。要知道，銀行不是單純看？總結餘的數字來決定上調存貸利率與否，

而是更看重自身的資金狀況、借貸成本、貸款市場的需求，以至後市資金流向和外圍金融環境變

化等因素，並不是簡單的直線關係。

再簡單一點，資金流出是因為港元流動性過剩而出現套息活動所致。當流動性回到正常狀態

，適合當其時的經濟和金融狀態，就會穩定下來。總結餘多少並不是問題，市場會找到一個平衡

點，聯匯設計包括貼現窗等足以讓市場在不同情況下暢順運作。

我想指出一點，隨著市場上港元減少，港元拆息趨升是大環境，一個月ＨＩＢＯＲ由低位約

０﹒２厘，一度增加至愈１﹒３厘，往後存貸息率走向須視乎後市資金流向和外圍金融環境變化

，但加息步伐應不會太急，這是由於銀行體系持有大量外匯基金票據，可有效緩衝利率過於波動

的情況。



＊隨著市場上港元減少，港元拆息趨升是大環境＊



問：近日見到港匯貶值，是否很大壓力？



答：首先，港元在７﹒７５至７﹒８５之間上落是正常不過的事。貨幣發行局制度的設計本身

便確保了港匯會維持在７﹒７５至７﹒８５水平，並能讓金管局隨時回應市場兌換港元的需求，

無論是弱方兌換保證時買港元、沽美元，或強方兌換保證時沽港元、買美元，我們的操作都是按

設計安排。當然，我們會保持警覺，緊密監察市場，確保運作正常有序。



香港金融管理局

副總裁

李達志

