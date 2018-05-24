  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2018 11:22

【香港政情】戴耀廷涉在台談「港獨」，立會通過將作休會辯論

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港大法律學系副教授戴耀廷早前在台灣一個論壇發表有關「人
民自決權利」的言論，指香港可在反專制成功後，考慮成為獨立國家或加入聯邦。有關言論被港
府、中央部門及各建制派狙擊，批評他是鼓吹「港獨」。
　　立法會今日討論由建制派動議的休會待續，以辯論戴耀廷言論對香港及國家利益的影響。議
案最終獲功能組別以１９票贊成，４票反對；分區直選以１３票贊成，９票反對，獲得通過。
　　動議議案的民建聯陳克勤表示，戴耀廷是佔領行動發起人，又提出「雷動計劃」和「風雲計
劃」，形容他「不是一個普通的人」。立法會對其言論要有清晰立場，否則是縱容「港獨」，若
泛民為他辯駁，就是與港獨扯上關係。
　　專業議政的邵家臻在會上代戴耀廷讀出他寫的信，指立法會勞師動眾，去辯論一名小市民曾
在香港發表過的言論，令人百思不得其解，擔心是要為加辣版的２３條立法鋪路。戴耀廷在信中
又指，立法會沒有給予其自辯機會並不公平。他一再重申，自己並不支持「港獨」，頂多只是堅
持港人有權在沒有前設下討論「港獨」。
　　熱血公民鄭松泰則批評，政制及內地事務局在建制派針對戴耀廷的議案就派人出席：「用公
權力回應香港一位巿民的言論」，但在昨日辯論關於平反六四，「一個根據事實、歷史陳述」的
議案時就全程缺席，質疑當局做法不當。
　　政制及內地事務局長聶德權就重申，特區政府對戴耀廷的言論表示震驚和予以強烈譴責，強
調當中絕不牽涉打壓學術和言論自由。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事24/05/2018
中大深圳設創科中心 AI醫療領航
剖析天下24/05/2018
新私隱法規 反利大科企
剖析天下24/05/2018
A股6月正式入摩，料資金陸續流入
國際動態24/05/2018
北韓拆核試場 准南韓傳媒採訪
生財有道23/05/2018
【車稅下調】姚浩然：車股暫已消化減入口稅消息 經銷商股現價貴
中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN