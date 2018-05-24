【香港政情】戴耀廷涉在台談「港獨」，立會通過將作休會辯論

《經濟通通訊社２４日專訊》港大法律學系副教授戴耀廷早前在台灣一個論壇發表有關「人

民自決權利」的言論，指香港可在反專制成功後，考慮成為獨立國家或加入聯邦。有關言論被港

府、中央部門及各建制派狙擊，批評他是鼓吹「港獨」。

立法會今日討論由建制派動議的休會待續，以辯論戴耀廷言論對香港及國家利益的影響。議

案最終獲功能組別以１９票贊成，４票反對；分區直選以１３票贊成，９票反對，獲得通過。

動議議案的民建聯陳克勤表示，戴耀廷是佔領行動發起人，又提出「雷動計劃」和「風雲計

劃」，形容他「不是一個普通的人」。立法會對其言論要有清晰立場，否則是縱容「港獨」，若

泛民為他辯駁，就是與港獨扯上關係。

專業議政的邵家臻在會上代戴耀廷讀出他寫的信，指立法會勞師動眾，去辯論一名小市民曾

在香港發表過的言論，令人百思不得其解，擔心是要為加辣版的２３條立法鋪路。戴耀廷在信中

又指，立法會沒有給予其自辯機會並不公平。他一再重申，自己並不支持「港獨」，頂多只是堅

持港人有權在沒有前設下討論「港獨」。

熱血公民鄭松泰則批評，政制及內地事務局在建制派針對戴耀廷的議案就派人出席：「用公

權力回應香港一位巿民的言論」，但在昨日辯論關於平反六四，「一個根據事實、歷史陳述」的

議案時就全程缺席，質疑當局做法不當。

政制及內地事務局長聶德權就重申，特區政府對戴耀廷的言論表示震驚和予以強烈譴責，強

調當中絕不牽涉打壓學術和言論自由。（ｃｗ）（ｚｚ）

