【香港政情】馬逢國涉帶２００克髮膠上機獲放行，譚文豪批耍特權

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國被指日前離港時

，因其手提行李內有一支瓶身標示２００克的髮型造型啫喱，被機場人員要求他寄倉或棄置，但

馬氏拒絕，更表明其議員身份及要求與高級職員理論，在多番交涉下，職員表示有需要再作安檢

，在檢驗容器內液體後，馬逢國獲准攜帶該造型啫喱上機。

馬逢國承認曾發生有關事件，理論時有觸及自己的立法會議員身份，惟強調沒以議員身份施

壓；並解釋當時處理的職員自稱「最高級」，他才反駁「最高級係林天福」。

本身為民航機師的公民黨立法會議員譚文豪批評馬逢國的行為「明顯是特權，因為不是每個

乘客都可以這樣做」，更直言：「規矩就是規矩，任何人都不應有特權」。

他指，會向機管局及保安事務委員會出信，要求他們就事件正式回覆，查清楚是否有人需要

負責，及要求馬逢國就事件致歉。

譚文豪亦認為，馬逢國在此事上利用其議員身份使用特權，或違反《機場管理局附例》第

１８條「任何人不得在無合法權限或合理辯解的情況下，故意妨礙或干擾任何獲授權人員或獲授

權人職責」。

跟據香港國際機場的保安規定，所有放置於手提行李的液體、凝膠及噴霧類物品均須以容量

不超過１００毫升的容器盛載，並放在一個容量不超過一公升、可重複密封的透明塑膠袋內，每

名旅客只可攜帶一個裝有容器的透明塑膠袋。如所攜帶的液體、凝膠及噴霧類物品不符合以上規

定，則必須於安檢前處理或棄掉。（ｃｗ）（ｚｚ）

