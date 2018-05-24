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即市新聞

24/05/2018 16:21

《股金豐采－涂國彬》金價弱勢，反彈有限

　　《股金豐采》投資者對地緣政治的恐慌緩解，貨幣政策正常化趨勢未改，美元不斷走高，金
價從高位回落，１２８０至１３００美元區間波動。
　　上周末，中美貿易談判終達成共識，讓大家好不容易喘一口氣，風險情緒回升。然而，美國
總經理特朗普還是給市場帶來意外，很快又對此次談判結果表示不滿意，也說未和中方就中興問
題達成協議，加上中東局勢和美朝關係也有不確定性，給金價帶來避險買盤，以至於雖從高位回
落，失守千三水平，卻能守住１２８０美元。
　
＊不急於激進收緊貨幣政策＊
　
　　另一邊廂，美匯指數從４月中開始突破，升破９０水平，直逼９４水平，表現相當強勁，對
黃金形成壓力。美聯儲會議記錄偏鴿，暗示短期內加息概率相當大，並允許通脹暫時高於目標水
平２％，但並不急於更激進的收緊貨幣政策。
　　美匯指數從高位９４﹒１８８水平回落，一度走低，在９４水平震盪。１０年期美債收益率
在近日面對壓力，從高位回落，昨日（２３日）進一步擴大跌幅，失守３％。
　
＊避險支持有限＊
　
　　金價獲機會反彈，但千三阻力不輕。雖然短線仍有機會上探，但反彈空間實在有限。從今年
來的表現看，就算有地緣政治風險擔憂，金價也乏力突破１３６０美元的阻力，畢竟在加息的大
環境下，無息收的黃金壓力大。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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