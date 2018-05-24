《投資心得－潘鐵珊》建溢（０６３８）新遊戲產品有效開拓收益源

《投資心得》建溢集團（００６３８）專注於智能電器及電子產品、摩打、玩具的研發及生

產，於國內的深圳、韶關及貴州獨山有三大生產基地，另外在東南亞地區亦有研究及生產平台。

此外，亦有內地房地產開發等非製造業務。截至九月三十日止的中期業績，集團錄得收益達１４

﹒７億港元，跟去年同比增１８％；而集團持有人應佔溢利達８１８３﹒８萬港元，同比增１５

﹒７％。集團近年專注人工智能技術以及物聯網（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ），

成功拓展至毛利較高的高端智能產品市場，成功轉型。



＊上望３﹒７元，跌穿２﹒３元止蝕＊



在電器及電子產品業務，智能吸塵機械人產品繼續滲透內地市場，集團不斷提高自動化和客

製化的開發技術，提升產品的多樣性和複雜性將會是未來業務增長的關鍵。此外，值得留意摩打

業務，集團繼續將焦點放於毛利率較高的直流電源摩打產品組合。該業務受惠於廠房自動化生產

，令成本得以有效控制，產品質量以至經營溢利均能大幅提升。於未來集團將繼續擴展於貴州及

韶關的廠房，屆時整個獨山廠房的日產能將較現時大幅增長逾三倍。預計摩打銷售將在未來數年

續增，可望能成為集團未來的收入動力之一。

最近集團獲一美國環球遊戲及娛樂公司授出製造虛擬實境（ＶＲ）遊戲產品的大型項目。集

團預期截至二零一九年三月底止，該項目產生的收益較於過去該客戶的貢獻的收益增加逾一倍。

集團積極開拓此等新業務，將有助中長線多元發展。可考慮於現價買入，上望ＨＫ＄３﹒７，跌

穿ＨＫ＄２﹒３止蝕。《康和資產管理（香港）有限公司投資總監 潘鐵珊》（本人沒有持有相

關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

