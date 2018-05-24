《思前想後－郭思治》未有新一輪買盤出現前，大市暫整固待變之中

《思前想後》２０１８年已接近年中，而直到目前一刻止計，本年大市之形態仍暫屬先高而

後低，恆指是由１月２９日之高位３３４８４點跌至２月９日之低位２９１２９點，即在１０個

交易日內共急挫達４３５５點，論幅度該已可滿足一中期調整之所需，但時間上卻頗不相配，因

一個中期調整一般是需８至１０周才完結，如期間遇上突發時間（如港匯持續疲弱及中美貿易事

件），整個中期調整之時間或會延長到１２至１４周，故自１月２９日高位３３４８４點開始之

中期調整，最終續運行至５月中方漸喘定，此點可從恆指曾成功重越１０天，２０天，５０天及

１００天線等可得知，只是在未有新一輪之買盤出現前，大市會暫處整固待變之中。

值得再一提的是，以年度計，全年之高低位是不會同時出現於１０個交易日內，故在本年餘

下之交易日，該有更高或更低之指數在後頭，而照近季所看，似乎更高指數出現之機會該較大，

再者以４３５５點之波幅計亦該不用滿足年內之所需，筆者認為，今年大市全年之波幅或有達

８０００點，即是說，恆指如能成功升越１月２９日之高位３３４８４點，中期目標該上望

３７８３９點（３３４８４點－２９１２９點＝４３５５點，４３５５點＋３３４８４點＋３７

８３９點），此乃傳統之推算方法。



＊成交偏疏，大市欠缺欲上衝動力＊



中美之貿易事件似有轉機，由於相關爭執是無贏家，故筆者由始至終均維持睇法不變，即可

通過談判去尋求解決。問題祗是雙方協調需時，故未知事件會拖延多久而已。事實上，相關事件

已困擾港股一段時間，而在避險情緒升溫下，整個股市一直處反復不明之中，期間剛好遇上港股

正處中期調整之中，故令整個調整期稍延長，同時亦道指資金之入市態度持續偏向較保守，惟從

近日所見，市場已不再見有較明顯之沽壓，故整體大市得意喘定並有作限度之反彈，但有成交偏

疏下，大市又欠缺一股欲上衝之動力，故從技術上看，大市雖已漸擺脫欲試底之弱態，惟暫又欠

缺上衝動力，即是說，整個大市會進入喘定後之整固局面，估計運行之周期可能會有４至６周左

近，直到一切不明因素明朗及掃除後看，大市方可再候機重展新一輪之中期升浪。



＊成峰高教引入先進技術和平台＊



澳洲成峰高教集團（０１７５２）是已加位於澳洲悉尼的私立高等院校，成立於２００１年

，目前擁有兩個學術分枝，ＴＯＰ商學院及ＴＯＰ法學院，提供澳洲國家註冊認可的學士和碩士

高等課程，由於市場需求龐大，故集團未來發展及增長潛能不少，集團目前正積極開展非學歷企

業管理培訓，引入先進技術和平台把傳統教學模式轉向數碼化，投資者不妨加以關注。《民眾證

券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

