【Ａ股入摩】ＭＳＣＩ：就納入Ａ股與逾１５０客戶討論，確保順利

《經濟通通訊社２４日專訊》ＭＳＣＩ公司ＣＥＯ Ｈｅｎｒｙ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ接受

外電訪問時表示，ＭＳＣＩ與中國監管層就國內市場進一步開放進行了商討，中國是「真的打算

進行開放」。他指，ＭＳＣＩ就納入中國Ａ股與超過１５０家客戶進行了討論，將集中精力確保

Ａ股納入指數順利進行。（ｌｃ）

