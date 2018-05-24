《經濟通通訊社２４日專訊》ＭＳＣＩ公司ＣＥＯ Ｈｅｎｒｙ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ接受
外電訪問時表示，ＭＳＣＩ與中國監管層就國內市場進一步開放進行了商討，中國是「真的打算
進行開放」。他指，ＭＳＣＩ就納入中國Ａ股與超過１５０家客戶進行了討論，將集中精力確保
Ａ股納入指數順利進行。（ｌｃ）
24/05/2018 09:33
【Ａ股入摩】ＭＳＣＩ：就納入Ａ股與逾１５０客戶討論，確保順利
《經濟通通訊社２４日專訊》ＭＳＣＩ公司ＣＥＯ Ｈｅｎｒｙ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ接受
外電訪問時表示，ＭＳＣＩ與中國監管層就國內市場進一步開放進行了商討，中國是「真的打算
進行開放」。他指，ＭＳＣＩ就納入中國Ａ股與超過１５０家客戶進行了討論，將集中精力確保
Ａ股納入指數順利進行。（ｌｃ）
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