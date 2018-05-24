【貿易休戰】商務部：中國沒有量化承諾削減對美國貿易順差

《經濟通通訊社２４日專訊》商務部發言人高峰今日在例行記者會上表示，中國沒有對削減

美國貿易順差的數量進行承諾；積極擴大進口是中方長期堅持的政策，對中國的出口是有效平衡

雙邊貿易發展的正確選擇，歡迎包括美國在內的優質商品服務來華。

他指，此次中美磋商最大成果就是同意通過對話解決爭端，不打「貿易戰」，這給市場發出

積極信號，穩定了市場預期，同時向世界表明中美貿易可以通過談判達到互利共贏的。

他又指，中方歡迎美國代表近期訪華，積極落實談判內容。（ｌｃ）

