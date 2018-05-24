  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2018 10:38

【貿易休戰】商務部：中國沒有量化承諾削減對美國貿易順差

　　《經濟通通訊社２４日專訊》商務部發言人高峰今日在例行記者會上表示，中國沒有對削減
美國貿易順差的數量進行承諾；積極擴大進口是中方長期堅持的政策，對中國的出口是有效平衡
雙邊貿易發展的正確選擇，歡迎包括美國在內的優質商品服務來華。
　　他指，此次中美磋商最大成果就是同意通過對話解決爭端，不打「貿易戰」，這給市場發出
積極信號，穩定了市場預期，同時向世界表明中美貿易可以通過談判達到互利共贏的。
　　他又指，中方歡迎美國代表近期訪華，積極落實談判內容。（ｌｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事24/05/2018
中大深圳設創科中心 AI醫療領航
剖析天下24/05/2018
新私隱法規 反利大科企
剖析天下24/05/2018
A股6月正式入摩，料資金陸續流入
國際動態24/05/2018
北韓拆核試場 准南韓傳媒採訪
生財有道23/05/2018
【車稅下調】姚浩然：車股暫已消化減入口稅消息 經銷商股現價貴
中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN