《經濟通通訊社２４日專訊》商務部發言人高峰今日在例行記者會上表示，中國沒有對削減
美國貿易順差的數量進行承諾；積極擴大進口是中方長期堅持的政策，對中國的出口是有效平衡
雙邊貿易發展的正確選擇，歡迎包括美國在內的優質商品服務來華。
他指，此次中美磋商最大成果就是同意通過對話解決爭端，不打「貿易戰」，這給市場發出
積極信號，穩定了市場預期，同時向世界表明中美貿易可以通過談判達到互利共贏的。
他又指，中方歡迎美國代表近期訪華，積極落實談判內容。（ｌｃ）
24/05/2018 10:38
【貿易休戰】商務部：中國沒有量化承諾削減對美國貿易順差
《經濟通通訊社２４日專訊》商務部發言人高峰今日在例行記者會上表示，中國沒有對削減
美國貿易順差的數量進行承諾；積極擴大進口是中方長期堅持的政策，對中國的出口是有效平衡
雙邊貿易發展的正確選擇，歡迎包括美國在內的優質商品服務來華。
他指，此次中美磋商最大成果就是同意通過對話解決爭端，不打「貿易戰」，這給市場發出
積極信號，穩定了市場預期，同時向世界表明中美貿易可以通過談判達到互利共贏的。
他又指，中方歡迎美國代表近期訪華，積極落實談判內容。（ｌｃ）
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