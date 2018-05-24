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24/05/2018 10:53

【貿易休戰】中國商務部：反對美國濫用國內法，密切關注汽車調查

　　《經濟通通訊社２４日專訊》商務部發言人高峰今日在例行記者會上表示，中方反對美國濫
用國內法，將密切關注美方汽車２３２調查進展，對可能的影響進行全面評估。
　　美國總統特朗普日前宣布，已指示商務部考慮對進口汽車、卡車及零部件啟動國家安全調查
（２３２調查），判斷進口對美國國家安全的影響，因汽車及汽動部件這樣的核心行業對於美國
國力而言至關重要。（ｌｃ）

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