《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８１６，較上個交易日跌
４３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒３８８０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３８５２。（ｌｃ）
24/05/2018 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２８點子，報６﹒３８８０
《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８１６，較上個交易日跌
４３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒３８８０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３８５２。（ｌｃ）
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