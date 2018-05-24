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即市新聞

24/05/2018 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２８點子，報６﹒３８８０

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８１６，較上個交易日跌
４３點子。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒３８８０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３８５２。（ｌｃ）

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