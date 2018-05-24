【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升６點子，報６﹒３８４６

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８４６，

較上個交易日４時３０分收盤價升６點子。全日在６﹒３９５５至６﹒３８１５之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現倒升４４點子，報６﹒３７３６。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３８１６，較上個交易日跌４３點子。（ｌｃ）

