《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８４６，
較上個交易日４時３０分收盤價升６點子。全日在６﹒３９５５至６﹒３８１５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現倒升４４點子，報６﹒３７３６。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３８１６，較上個交易日跌４３點子。（ｌｃ）
24/05/2018 16:49
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升６點子，報６﹒３８４６
《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８４６，
較上個交易日４時３０分收盤價升６點子。全日在６﹒３９５５至６﹒３８１５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現倒升４４點子，報６﹒３７３６。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３８１６，較上個交易日跌４３點子。（ｌｃ）
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