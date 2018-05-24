《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，新浪正在相討於香港進行第二上市
的可能性，最快會於第四季上市，暫時仍未決定最終發行規模。
新浪於２０００年在美國納斯達克上市，持有微博４６％股權。（ｋｌ）
24/05/2018 13:38
【新股上市】報道指新浪考慮在港第二上市，最快第四季登陸港股
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，新浪正在相討於香港進行第二上市
的可能性，最快會於第四季上市，暫時仍未決定最終發行規模。
新浪於２０００年在美國納斯達克上市，持有微博４６％股權。（ｋｌ）
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