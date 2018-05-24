【透視大灣區－專訪】前海管理局洪為民：大灣區規劃料設協調機制

《經濟通通訊社記者謝潔虹２４日報道》粵港澳大灣區發展規劃醞釀多時，這幅廣闊的願景

於今年３月兩會政府工作報告終敲定年內出台。粵港澳大灣區提升至國家戰略層面，市場對於其

規劃內容一直引頸以待，隨著身兼中央港澳工作協調小組組長的國務院副總理韓正近日南下視察

大灣區的消息曝光，市場料規劃內容最快於下月出台。前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民接

受《經濟通通訊社》專訪時表示，規劃細則料會設立協調機制－一個高層次領導的常設機構，以

及推出一系列便利港人在內地生活、就業的措施，他又期望可借大灣區這個東風，內地進一步放

寬資金流的限制。



＊倡設大灣區協調機制，料由韓正牽頭設立＊



粵港澳大灣區涵蓋「９市＋２區」，由廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、惠州

和江門９個廣東省城市，以及香港、澳門兩個特別行政區組成。洪為民估計，協調機制將會由政

治局常委牽頭，他指大灣區內有一個省、兩個特區、兩個副省級城市、再加上７個地級市，如果

沒有一個高層次的常設機構協調，在發展及執行上較困難。他又建議常設機構應設立一個秘書處

，由秘書處跟進部委參與會議後的後續事項。

據官媒報道，韓正於２０至２２日視察大灣區城市，是他出任中央港澳工作協調小組組長以

來，首次南下視察。據悉，大灣區協調機制將由韓正牽頭設立。韓正於是次考察中強調，粵港澳

大灣區建設是習近平總書記親自謀劃的國家戰略，要高質量高起點做好大灣區規劃建設，打造國

際一流灣區和世界級城市群。



＊便利港人生活、就業措施料出台，港人港稅較難推行＊



至於便利港人生活、就業措施方面，洪為民指出，相關部委及國務院港澳辦都很積極推進，

如在五險一金、住房公積金購房、就業許可等方面，但港人港稅的推出較困難，相信短期內未必

能突破。他表示，目前內地個人所得稅最高稅率為４５％，而香港標準稅率為１５％，內地稅制

的起徵點低，但相較香港不同的免稅額較少，牽涉稅務的措施不容易推行，即使推出，也是因應

每個城市情況推出一些稅務安排。另外，相關部委或會就每個市的產業推出一些鼓勵政策，但未

必在規劃內容中提出，而是每個省市個別推出。



＊粵港澳三地漫遊費或取消，冀進一步開放資本帳＊



粵港澳三地在體制、稅制等方面各有自身制度，洪為民認為，目前除了物流外，在資訊流、

人流及資金流三方面仍存在不少障礙，他相信在人流方面較易放開，而資訊流方面因牽涉國家安

全，料短期內大幅開放的機會不大，但估計有機會取消粵港澳三地手機的跨境數據、通話漫遊收

費。他又期望，內地可借助發展大灣區這個契機，進一步開放資本帳，如擴大ＱＤＩＩ及

ＱＤＩＥ等額度，以及推出一些措施吸引境外人民幣資金回流，而大灣區將可作為先行先試試點

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