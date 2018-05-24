【透視大灣區－專訪】洪為民：港深聯手金融科技，構建灣區人概念

《經濟通通訊社記者謝潔虹２４日報道》國家提出的大灣區規劃發展潛力龐大，香港如何把

握這個機遇，在９＋２這個灣區城市群中，發揮自身優勢，與其他灣區城市優勢互補，成為未來

一大挑戰。前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民接受《經濟通通訊社》專訪時提到，香港在專

業服務、金融、市場推廣及科技等多方面具有優勢，加上香港是一個資金自由港，有利投資者作

全球資產配置，若與鄰近灣區城市強強聯手，將可在金融科技等領域做到世界領先地位。



＊香港專業服務具優勢，金融科技可與深圳強強聯手＊



洪為民指出，大灣區可作為一個跳板，讓內地企業走出去，而香港可為這些企業提供會計、

法律、知識產權及工程等專業服務，但問題是香港在推廣專業服務的優勢上仍有不足，內地有很

多企業想「走出去」，如拓展「一帶一路」國家，他希望在大灣區規劃出台後，香港可加強推廣

，令其他省市的企業更多利用灣區內提供的專業服務，從而發揮香港在專業服務領域的優勢。

至於金融科技方面，洪為民表示，目前全世界仍未有一個金融科技中心或領頭者，第一個提

出的是倫敦、後來是新加坡、美國想做，但實際上未有國家領先，日後可藉著大灣區一些政策，

香港擁有廣闊的金融背景，加上深圳在創科項目上的優勢，雙方強強聯手，未來在金融科技上有

機會成為世界領先者。

另一方面，香港的大學雖然在科研上發展不俗，但很多研究仍停留在實驗室，未有把這些科

研成果產品化，深圳在將科研變成產品化方面做得很強，日後大學研發的成果可在深圳、東莞進

行生產，製成產品並推出市場，而香港則在設計、品牌包裝及廣告方面提供服務。此外，中港兩

地近期均出台新規希望吸引阿里巴巴、小米等新經濟企業上市集資，他相信有關的資金未來亦有

助大灣區的發展。



＊構建灣區人概念，形成不同產業集群＊



根據政府提供數據顯示，粵港澳大灣區內的城市人口超過６６００萬，經濟規模超過

１﹒４萬億美元，規模和潛力可媲美世界三大灣區－－紐約灣區、東京灣區和三藩市灣區。洪為

民就強調，發展粵港澳大灣區要構建「灣區人」的概念，他指出，１０年、２０年後我們不再區

分香港人、廣州人，而是灣區人，只有在這種心態下，未來才可優勢互補發展得更好。他舉例指

，三藩市灣區成功就是可積累一班人，形成不同的產業集群，未來粵港澳大灣區內亦會聚集不同

產業的人才如做機器人、無人機等，形成獨特的生態圈。

洪為民又指，前海在大灣區內的定位是現代服務業，不是創業或生產，他指，目前海夢工場

有３００多間初創企業，但相比起深圳不算多，深圳在雙創的環境較成熟，故不會把前海定位為

創業，反而是為香港年青人提供更多就業機會。他又透露，未來前海或會進行填海擴建，至於港

交所（００３８８）於前海設立大宗商品交易所的進展，他指仍待中央審批，以取得牌照。

