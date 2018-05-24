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即市新聞

24/05/2018 11:00

【透視大灣區】記者手記：前海，繁華中的寧靜

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２４日報道》幾年前還是一片黃土地的前海自貿區，如今已是另
外一番樣貌了。坐車穿過南山區大大小小的街道，時而見到邊上拔地而起的高樓，時而路過幾條
坑坑窪窪的小路，路的一邊是防護網圍起來的施工工地，另一邊還開著幾間五金舖子。直到拐進
前海自貿區才豁然開朗，這是深圳最充滿夢想和期待的地方，一個巨大的花壇上架著「前海」兩
字，背後是一排排科技感滿滿的商務樓，眼前寬大的公路一眼望不到盡頭，和來時的小路相比，
足以感覺到這塊地方的受重視程度。
　　國家主席習近平在深圳畫了一個圈，給這裡的一切注入了新的活力。載著我們的司機小哥不
禁開始感嘆，「你看這兒建得那麼好，都是因為習大大來過了！前海附近的房價現在可不得了，
１０萬一平米，我朋友運氣好，早就在前海附近買了房子，現在都是千萬富翁了！」環顧四周，
不遠處還有幾棟高樓在建，司機說現在在建的都是辦公樓，因為附近已經不批住宅了。眼下粵港
澳大灣區規劃即出，其中多會涉及房地產相關政策，雖然這裡目前尚缺乏些人氣，但在這樣高速
發展的當下，前海的潛力不容小覷。
　　走進自貿區，那一排排的商務樓都已有企業入駐，從門口掛著的招牌上來看，銀行、律所、
電信公司、星巴克應有盡有，只是鮮有客人，工作人員大多無所事事。要說比較熱鬧的地方應該
是前海ｅ站通服務中心了，門口有不少人夾著文件走來走去，辦理企業稅務等一些配套服務。

＊購物中心如穿越回香港＊

　　前海不只有冰冷的辦公樓，能看出來環境建設也下了很多心思。除了海邊棧道、紫荊花園，
自貿區的中心還有一個供人休憩的小水塘，邊上有多個公園休息式的坐凳。附近居民周末來到這
裡看花賞草，在水塘邊嬉戲。看來人少也有人少的好處，這兒成了市區難得的一片世外桃源。
　　要說普通百姓來自貿區，除了享受寧靜之外，可能就是購買免稅商品了。在前海周大福全球
商品購物中心逛一逛，好像立刻穿越回到了香港。商場門口立著李小龍的銅像，和星光大道上的
相似；商場裡每層樓都用香港地名來命名，有尖沙嘴、銅鑼灣、旺角；大堂裡還停著一輛雪糕車
，購物的客人可以直接去領雪糕吃，簡直就是一個縮小版的香港。商場裡的店鋪當然也以港貨居
多，除了周大福、ｓａｓａ、美心這些熟悉不能再熟悉品牌店外，還有一間大型跨境電商的門店
，裡面售賣的進口商品價格似乎較深圳市區的價格有所便宜，但對比香港仍沒有太大優勢；比起
市區哄鬧的商場，這裡人少安靜，逛街吃飯都可以放慢腳步，不用急著去拿號排隊。
　　現在的前海環境舒適，看來十分宜居，不知幾年後這裡是否能成為一部分港人工作生活的選
擇，只希望到時候，不管是香港還是深圳的年輕人都還有機會上車。

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