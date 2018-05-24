【ＦＯＣＵＳ】美元走強擾動新興市場，騰訊捱沽值得留意

【ＦＯＣＵＳ】５月ＦＯＭＣ會議記錄暗示將很快採取下一步措施消除政策寬鬆

（Ｒｅｍｏｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ Ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ），聯邦基金利率期貨顯示

聯儲６月加息概率高企９８％，疊加侵侵對中美貿易戰立場反覆，「春江鴨」連續拋售「基金愛

股」騰訊（００７００），恆指周三（２３日）錄７周最大跌幅，今早輕微高開後一度倒跌。

不過，會議記錄有關「通脹暫時略高於２％符合對稱性通脹目標」的措辭，被視作「放鴿」

，顯示聯儲並不急於更激進地收緊貨幣政策，市場預計全年加息４次的概率從之前的逾５０％回

落至３４﹒７％。



＊麥樸思：ｗｏｒｓｅ ｔｏ ｃｏｍｅ＊



美元氣勢如虹，續擾動新興市場。繼阿根廷央行月初加息至４０厘力阻貨幣貶值後，土耳其

央行最新宣布上調後期流動性窗口（ＬＬＷ）貸款利率３００基點至１６﹒５％，錄２００９年

２月以來最高。

ＭＳＣＩ新興市場指數已自１月底錄得的１０年高位下跌１１％，就連有大好友之稱的「新

興市場教父」麥樸思（Ｍａｒｋ Ｍｏｂｉｕｓ）近日也坦言，新興市場將迎來更多震盪

（Ｔｈｅｒｅ’ｓ ｗｏｒｓｅ ｔｏ ｃｏｍｅ ｆｏｒ ｅｍｅｒｇｉｎｇ

ｍａｒｋｅｔｓ）。

人民銀行旗下《金融時報》今日發表評論文章稱，下一步，央行將集中力量優先處理可能影

響經濟社會穩定和引發系統性風險的問題，包括有效控制宏觀槓桿率和重點領域風險，全面清理

整頓金融秩序等，似嚴陣以待。



＊煤價突吹冷風，或顯信用收縮避無可避＊



國家發改委突然窗口指導平抑煤價，引發黑色系期貨周三集體暴挫，就被視作供給壓縮所驅

動價格上漲遊戲接近尾聲的強烈訊號，預示未來信用收縮避無可避，而近期商業銀行紛紛以基准

利率上浮４５％－５５％搶大額存單亦是明證。

正如瑞信陶冬所說，「戰後七十年，世界上出現過四十幾次債務危機，八成以上發生在新興

國家，危機往往在某時段集體爆發，觸發點往往是美元走強，危機無一例外與資金外逃有關。」

伴隨美元指數周三觸及９４﹒１８８的今年最高位，港交所（００３８８）數據顯示，北水當天

通過港股通淨賣出價值３﹒４１億港元的騰訊股票，過去９個交易日錄８日淨賣出，累計折合逾

３億美元。

預測２０１８年香港加息最激進的中金公司，料今年內香港最優惠貸款利率或最多升１００

基點。北水不Ｂｕｙ騰訊業績連續沽貨，值得留意。《經濟通通訊社 俞瑾》

