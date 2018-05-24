《陸言堂－陳永陸》港股區間上落，加息非盡壞事

《陸言堂》在中美貿易摩擦仍然未解決的情況下，恆指繼續出現波動，不過正如之前所言，

港股未進入新的升浪之中，只是將波幅區間，由３００００至３１０００點，上調至３０５００

至３１５００點。除非有很特別的因素影響，否則相信暫時港股不會離開以上的區間。



事實上，除了中美的貿易摩擦外，另一個影響港股的事情，就是本地銀行應該有機會在６月

份半年結前，上調最優惠利率，亦代表香港正式步入加息周期。當然，由於現在的市場氣氛仍然

理想，加上中美的貿易問題，應該不會再度惡化，同時Ａ股快將納入ＭＳＣＩ，所以相信資金短

期不會大舉流出香港銀行體系；反而當港元加息周期開始後，持有港元資產的誘因反而會增加，

所以加息對港股而言，不一定是壞事情，但相信市場仍然要時間去消化，亦會令港股處於一個上

落周期之中。



＊留意融信中國＊



個別股份可以留意融信中國（０３３０１），集團為２０１７中國房地產開發企業２２強之

一，目前進駐全國３３個城市，業務覆蓋京津冀、海西經濟區、長三角經濟區及粵港澳大灣區等

城市群。融信中國早前公布，４月份總合約銷售額１０１﹒７１億（人民幣．下同），合約建築

面積４８２﹐５３２平方米；平均售價每平方米２１０７７元，而今年首四個月，累計合約銷售

額３２５﹒２億元，涉及建築面積約１５４﹒４１萬平方米，平均售價每平方米２１０６０元；

由此可見，單是４月份的表現，已佔了首４個月近總合約三分一銷售額，亦即是融信中國之銷售

表現正在加快，這都可以成為短期股價之上升的推動力。



事實上，融信中國於福建的土儲成本較低，同時之前收購海亮，更為集團帶來較低成本的土

儲，因而令融信中國現時擁有１３００萬平方米的土儲，足夠集團未來兩至三年發展之用；這不

單可以確保未來之發展，同時亦確保了未來的盈利表現。技術走勢上，融信中國之股價近日穩守

在１００天平均線的水平，如突破１２元水平，可望進一步挑戰１４元關口，可以留意。

《獨立股評人 陳永陸》

