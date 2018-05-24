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即市新聞

24/05/2018 16:30

《ＥＴＦ焦點－袁健聰》從黃金供求看投資機遇

　　《ＥＴＦ焦點》世界黃金協會報告提到，今年首季黃金需求量為２００８年以來最低，主要
因為金條及黃金ＥＴＦ投資需求量減少。最近需求量始現回升，黃金ＥＴＦ於４月份錄得自
２０１７年初以來最高單月淨流入；金飾總需求則大致穩定，其中，金飾消費主要依賴中國和印
度，兩者分別佔總消費的４５﹒７％及１９﹒９％。金飾需求在兩國有此消彼長趨勢：印度反洗
黑錢措施愈來愈嚴，使金飾需求按年下跌１４﹒５％；相反，金飾需求在中國市場持續復甦，按
年增長１５％。
　　此外，雖然科技需求目前佔總黃金需求僅８﹒４％，但其未來潛力不可忽視，因為無線領域
蓬勃發展，可以提振用金需求。此外，黃金是面容識別技術的核心材料之一，隨著面容識別技術
在智能手機、遊戲裝置和安全系統的應用愈來愈普遍，預料此領域的黃金需求將按年增加２０％
至３０％。
　　在供應方面，２０１８年首季黃金總供應量按年小幅增長１﹒４％，按季則大幅下降
１２﹒３％。數據反映，礦山產金量已接近頂部，而黃金主要生產國的環境法規趨嚴及生產成本
上漲，亦對供應量構成影響，例如中國的產金量錄得約８％跌幅，秘魯、南非、美國和阿根廷的
產金量亦下跌。印尼、加拿大和俄羅斯為少數產量錄得增長的國家，惟主要來源為已開發的礦山
，而非新開發的礦山，故預期未來黃金產量回落的機會較高。
　　美國退出伊朗核協議，地緣政治風險仍在。另外，市場預計美國將於年底前加息兩至三次，
未來息口勢將上漲，避險資金很大機會流向較安全的資產，黃金將是其中一個合理選擇，建議投
資者可配置１０％至１５％投資組合資產至黃金，作為分散風險工具之一。
《惠理基金量化投資副總裁　袁健聰》
　
＊　投資涉及風險，往績不代表將來表現。以上資料僅供參考，並不構成任何投資建議，亦不應
視作投資決策之依據。

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