《權證紅盤－朱紅》恒指仍然在３１０００點窄幅

《權證紅盤》外圍方面，美國道指繼續在２５０００點附近；而歐洲的英國富時１００和法

國ＣＡＣ指數皆創出新高；恆指就繼續過去３個月的姿態，在２９５１９至３１９７８點中間窄

幅牛皮。近日港股成交額只有１０００億元以下，反映投資者入市意欲低。根據牛熊證的街貨分

布圖，恆指牛證的重貨區在３０５００至３０７００中間，有約２０００張期指合約；而恆指熊

證重貨區則在３１６００至３１８００中間，有約１６００張期指合約。



過去一周有３億元流入窩輪市場，有１億元流出。在流入的資金中，排行第一是恆指新貴石

藥（０１０９３）的認購證，有６１００萬元流入。第二大資金是港交所（００３８８），有

３０００萬元流入。第三大流入的是騰訊（００７００）認沽證，有２９００萬元流入。第四大

流入的是金斯瑞生物科技（０１５４８），有２０００萬元流入。



至於上周資金流走方面，資金主要從碧桂園（０２００７）認購證流出，有２０００萬元。

第二大資金流出的是金蝶（００２６８）認購證，有１６００萬元。而第三大資金流出的是中國

燃氣（００３８４），有１３００萬元。



平保（０２３１８）的股價在今年５月頭跌至７５元後，曾反彈至８０元，近日股價延著

２０天線７８元橫行。近５個交易日有約６００萬元流入平保認購證，如果投資者看好平保，投

資者可留意平保認購證（１１１７０），行使價８０﹒８５元，今年８月到期，實際槓桿約

１２倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

