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即市新聞

24/05/2018 09:48

《權證紅盤－朱紅》恒指仍然在３１０００點窄幅

　　《權證紅盤》外圍方面，美國道指繼續在２５０００點附近；而歐洲的英國富時１００和法
國ＣＡＣ指數皆創出新高；恆指就繼續過去３個月的姿態，在２９５１９至３１９７８點中間窄
幅牛皮。近日港股成交額只有１０００億元以下，反映投資者入市意欲低。根據牛熊證的街貨分
布圖，恆指牛證的重貨區在３０５００至３０７００中間，有約２０００張期指合約；而恆指熊
證重貨區則在３１６００至３１８００中間，有約１６００張期指合約。

　　過去一周有３億元流入窩輪市場，有１億元流出。在流入的資金中，排行第一是恆指新貴石
藥（０１０９３）的認購證，有６１００萬元流入。第二大資金是港交所（００３８８），有
３０００萬元流入。第三大流入的是騰訊（００７００）認沽證，有２９００萬元流入。第四大
流入的是金斯瑞生物科技（０１５４８），有２０００萬元流入。

　　至於上周資金流走方面，資金主要從碧桂園（０２００７）認購證流出，有２０００萬元。
第二大資金流出的是金蝶（００２６８）認購證，有１６００萬元。而第三大資金流出的是中國
燃氣（００３８４），有１３００萬元。

　　平保（０２３１８）的股價在今年５月頭跌至７５元後，曾反彈至８０元，近日股價延著
２０天線７８元橫行。近５個交易日有約６００萬元流入平保認購證，如果投資者看好平保，投
資者可留意平保認購證（１１１７０），行使價８０﹒８５元，今年８月到期，實際槓桿約
１２倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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