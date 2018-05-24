【本港樓市】首季私樓落成量跌近７５％，年內落成私樓已售逾七成

《經濟通通訊社２４日專訊》據屋宇署資料顯示，３月份私樓落成量錄４２７伙，比起２月

份４８８伙按月回落約１２﹒５％，並已連續３個月於５００伙以下低水平徘徊。

若以季度累計，今年首季落成量合共只有１２５９個單位，比起去年第四季４８７４伙按季

下跌約７４﹒２％；若與去年同期４３７０伙相比亦大幅下挫約７１﹒２％，創自２０１５年首

季後的３年新低，亦是近３年以來最低的首季。

美聯物業（０１２００）指出，今年首季落成量創新低。主要因季內未有大型項目落成。據

資料顯示，該１２５９個落成單位中，當中規模最大的是星漣海（４５４伙），其次為海柏匯（

１６１伙）、澐灃（１５８伙）、尚都（１５７伙）及卑路乍街９７號（１２８伙），餘下項目

單位數目均少於百伙水平。



＊估計今年內落成私樓單位已售出近７５％＊



若與差估署今年全年預測１８１３０伙計算，今年首季僅佔目前約６﹒９％；然而，估計今

年內有不少大型項目將會落成，如：筲箕灣形薈，紅磡環海．東岸，啟德龍譽、嘉匯及天寰，荃

灣海之戀及柏傲灣，將軍澳ＭＯＮＴＥＲＥＹ、海翩匯及藍塘傲等，相信全年仍有望達標。

美聯預期今年私樓落成量約１﹒８２萬伙，而此批項目不少單位早已於樓花期間推售。料以

截至今年４月底的一手銷售計算，該１﹒８２萬個落成單位中，已售出近１３６００伙，即售出

近７５％。（ｃｙ）

