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即市新聞

24/05/2018 13:12

【新股上市】消息指新浪擬今年第四季在港第二上市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述市場消息人士指出，早已在美國納斯達克掛牌的中
國入門網站新浪公司（Ｓｉｎａ　Ｃｏｒｐ﹒），計劃在香港作第二上市，因應港交所容許新經
濟股以「同股不同權」方式在港掛牌。
　　消息指，新浪預期今年第四季在港上市。
　　新浪目前持有同樣在美國納斯達克上市的微博（Ｗｅｉｂｏ　Ｃｏｒｐ﹒）４６％股權。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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