【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤近５億，沽騰訊碧桂園建行兗煤，買華能

《經濟通通訊社２４日專訊》北水周三錄得淨沽盤４﹒６５億，結束北水過去兩個交易日淨

流入局面；北水流入最多的個股為華能國際電力（００９０２）、中石化（００３８６）；沽盤

最多為騰訊（００７００）、碧桂園（０２００７）、建行（００９３９）、平保

（０２３１８）、兗煤（０１１７１）。

周三主板成交１１５４﹒４５億，較上日增加約２０％；港股通成交額１４５﹒６億，佔大

市成交１２﹒６１％。

恆指全日急挫５６８﹒７１點或１﹒８２％，收報３０６６５﹒６４點。



＊北水再沽３﹒４億騰訊，守住４０５元大股東配股價＊



北水周三再沽３﹒４１億騰訊，為全日最多北水沽盤個股，與周一（２１日）合計淨沽盤錄

５億元，但騰訊股價暫時仍守住４０５元大股東配股價，全日收報４０７元，跌０﹒２５％；碧

桂園隨市挫３﹒４２％，北水沽３﹒０２億。

傳發改委促煤企降價，煤炭股急挫，兗煤跳水跌９﹒３２％，收１０﹒７元，北水沽

１﹒６９億。

中資金融股方面，北水沽建行２﹒７８億，兩日合計淨沽盤４﹒２９億；北水沽工行

（０１３９８）４５６６萬；北水沽平保１﹒５６億，兩日合計淨沽盤４﹒０５億。



＊煤價跌火電股抽升，華能獲北水流入逾２億＊



煤價下降帶動火電股抽升，華能國際電力升５﹒４６％，報５﹒８元，北水流入２﹒２４億

，為全日最多北水流入個股。

油價回吐，中石化急跌６﹒１％，北水趁機買入１﹒３億。（ｅｎ）

