《窩輪匯智－劉嘉輝》５月沽貨，６月再進場？

《窩輪匯智》投資市場總有種「Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｍａｙ，ｇｏ ａｗａｙ」講法，到底參

考價值有多大？



的確，大市踏入５月份以來，總是有波幅但欠升幅，整體成交回落至今年以來低位。傳統淡

靜的「五窮月」將要結束之際，是重新部署買貨的時機未？板塊上又可留意哪些？



去年強勢的重磅藍籌股如騰訊（００７００）、中資保險及汽車股等皆見反覆向下調整的行

情，而隨波動性減少，整體市場的引伸波幅亦較年初回調不少。所謂靜極思動，投資者不妨留意

６月份一些重要的金融事件，能否為市況注入新的動力。



市場期待已久的ＭＳＣＩ新興市場指數再調整，６月份將納入Ａ股。此前，已有資金異動值

得投資者注意。



有報道指，港股北向透過互聯互通流入Ａ股的資金流，由３月時的６億元（人民幣．下同）

，急增至４及５月的分別２４及２６億元，可見有不少資金悄悄流入Ａ股市場靜候機會。此外，

人民銀行於本月初擴大「滬港通」和「深港通」的每日配額４倍至５２０億元，滬港股市加起來

即超過１０００億元，是為資金流入造好準備。投資者不妨繼續觀察資金北向的流動，會否進一

步加大。



基本面方面，據匯豐前海證券有限責任公司證券研究部總經理孫瑜表示，跟蹤ＭＳＣＩ新興

市場指數的資金接近兩萬億美元，預計在未來５到１０年流入Ａ股市場的外資規模有望接近４萬

億元，較看好包括醫療保健、人工智能及科技等中型股的表現。



欲跟蹤資金北上步伐，投資者除直接買Ａ股以外，亦可留意兩隻Ａ股ＥＴＦ即南方Ａ５０

（０２８２２）及安碩Ａ５０（０２８２３），或是華夏滬深３００指數ＥＴＦ（０３１８８）

。以上ＥＴＦ皆有相關的輪證可作參考，惟在選擇時要留意對短線Ａ股波幅的預期，若擔心仍將

持續收窄，不妨先以收回價較遠的牛證作部署。



如看好南方Ａ５０可留意牛證６０２２３，收回價１４﹒０８元（港元．下同），處於年內

低位１４﹒４８元之下，２０１８年１１月到期，實際槓桿１７倍。另一方面，如看好安碩

Ａ５０，可留意牛證６０１１３，收回價１３﹒６８元，２０１８年１０月到期，實際槓桿

１６﹒３０倍。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

