【俄鋁風暴】俄鋁（００４８６）：德里帕斯卡今起辭任董事

《經濟通通訊社２５日專訊》俄鋁（００４８６）宣布，公司大股東兼非執行董事德里帕斯

卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）已提出辭任董事，自今日起生效。

早先美國財政部稱，若德里帕斯卡放棄控股權，美國可能放鬆對俄鋁制裁。而於上月底，德

里帕斯卡已同意減持俄鋁母企ＥＮ＋股權兼退出董事局。（ｍｌ）

