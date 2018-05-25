《經濟通通訊社２５日專訊》俄鋁（００４８６）宣布，公司大股東兼非執行董事德里帕斯
卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）已提出辭任董事，自今日起生效。
早先美國財政部稱，若德里帕斯卡放棄控股權，美國可能放鬆對俄鋁制裁。而於上月底，德
里帕斯卡已同意減持俄鋁母企ＥＮ＋股權兼退出董事局。（ｍｌ）
25/05/2018 08:52
【俄鋁風暴】俄鋁（００４８６）：德里帕斯卡今起辭任董事
《經濟通通訊社２５日專訊》俄鋁（００４８６）宣布，公司大股東兼非執行董事德里帕斯
卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）已提出辭任董事，自今日起生效。
早先美國財政部稱，若德里帕斯卡放棄控股權，美國可能放鬆對俄鋁制裁。而於上月底，德
里帕斯卡已同意減持俄鋁母企ＥＮ＋股權兼退出董事局。（ｍｌ）
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