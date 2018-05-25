【企業盈喜】元亨燃氣（００３３２）料全年度虧轉盈

《經濟通通訊社２５日專訊》元亨燃氣（００３３２）發盈喜，預期截至今年三月底止

２０１８財年度，將錄得公司擁有人應佔綜合溢利，去年度則錄得虧損８４５９﹒１萬元人民幣

。

業績由虧轉盈，主要由於毛利率因液化天然氣的價格上漲而上升，以及其他收入因按金產生

的非經常性利息而增加。

公司預期將於６月底公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）

