《經濟通通訊社２５日專訊》元亨燃氣（００３３２）發盈喜，預期截至今年三月底止
２０１８財年度，將錄得公司擁有人應佔綜合溢利，去年度則錄得虧損８４５９﹒１萬元人民幣
。
業績由虧轉盈，主要由於毛利率因液化天然氣的價格上漲而上升，以及其他收入因按金產生
的非經常性利息而增加。
公司預期將於６月底公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）
25/05/2018 09:06
【企業盈喜】元亨燃氣（００３３２）料全年度虧轉盈
《經濟通通訊社２５日專訊》元亨燃氣（００３３２）發盈喜，預期截至今年三月底止
２０１８財年度，將錄得公司擁有人應佔綜合溢利，去年度則錄得虧損８４５９﹒１萬元人民幣
。
業績由虧轉盈，主要由於毛利率因液化天然氣的價格上漲而上升，以及其他收入因按金產生
的非經常性利息而增加。
公司預期將於６月底公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）
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