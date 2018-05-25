【企業盈警】現代美容（９１９）料全年度收益大幅減少並錄得虧損

《經濟通通訊社２５日專訊》現代美容（００９１９）發盈警，預期截至今年三月底止

２０１８財年度，可能錄得收益大幅減少並出現虧損，主要由於香港、新加坡及馬來西亞之消費

意欲減弱，導致收益下降；去年度則錄得溢利３３２６﹒２萬元。

公司預期將於六月底公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）

