【朝鮮局勢】美國務卿：北韓近日拒聯絡，特朗普認定會面不會成功

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普宣布取消與北韓領導人金正恩原訂下月舉行的

歷史性峰會，美國國務卿蓬佩奧表示，北韓最近數日沒有回應美國的接觸，故在特朗普認為峰會

將不會成功後宣布取消會面。

蓬佩奧稱，美國一再與北韓接觸但得不到回應，情況令人失望，但並不感到意外。

就在特朗普宣布取消峰會數小時，北韓兌現承諾炸毀主要核試驗場的隧道。但有白宮高官稱

，北韓沒有允許專家見證拆除核試驗場是違背承諾，意味著沒有人能證實核試驗場被毀。

（ｍｎ）

