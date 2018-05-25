《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普宣布取消與北韓領導人金正恩原訂下月舉行的
歷史性峰會，美國國務卿蓬佩奧表示，北韓最近數日沒有回應美國的接觸，故在特朗普認為峰會
將不會成功後宣布取消會面。
蓬佩奧稱，美國一再與北韓接觸但得不到回應，情況令人失望，但並不感到意外。
就在特朗普宣布取消峰會數小時，北韓兌現承諾炸毀主要核試驗場的隧道。但有白宮高官稱
，北韓沒有允許專家見證拆除核試驗場是違背承諾，意味著沒有人能證實核試驗場被毀。
（ｍｎ）
25/05/2018 08:28
【朝鮮局勢】美國務卿：北韓近日拒聯絡，特朗普認定會面不會成功
《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普宣布取消與北韓領導人金正恩原訂下月舉行的
歷史性峰會，美國國務卿蓬佩奧表示，北韓最近數日沒有回應美國的接觸，故在特朗普認為峰會
將不會成功後宣布取消會面。
蓬佩奧稱，美國一再與北韓接觸但得不到回應，情況令人失望，但並不感到意外。
就在特朗普宣布取消峰會數小時，北韓兌現承諾炸毀主要核試驗場的隧道。但有白宮高官稱
，北韓沒有允許專家見證拆除核試驗場是違背承諾，意味著沒有人能證實核試驗場被毀。
（ｍｎ）
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