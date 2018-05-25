《經濟通通訊社２５日專訊》俄羅斯能源部長諾瓦克表示，俄羅斯及其他大型產油國將在下
個月舉行的會議上討論放專減產協議。
近期國際原油價格升至８０美元附近，令各產油國面臨的重新增產的壓力愈來愈大。
諾瓦克稱，將與沙特及其他油組成員國討論逐步恢復產量的可能性，強調目前俄羅斯及沙特
仍對石油政策的條款持一致立場，並將對任何進一步限制供應的協議採取共同應對的策略。
（ｍｎ）
25/05/2018 08:54
【油市博奕】俄羅斯將與油組討論放寬減產協議
《經濟通通訊社２５日專訊》俄羅斯能源部長諾瓦克表示，俄羅斯及其他大型產油國將在下
個月舉行的會議上討論放專減產協議。
近期國際原油價格升至８０美元附近，令各產油國面臨的重新增產的壓力愈來愈大。
諾瓦克稱，將與沙特及其他油組成員國討論逐步恢復產量的可能性，強調目前俄羅斯及沙特
仍對石油政策的條款持一致立場，並將對任何進一步限制供應的協議採取共同應對的策略。
（ｍｎ）
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