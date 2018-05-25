《經濟通通訊社２５日專訊》南韓外交部發表聲明稱，美國及南韓外長同意繼續為美朝會談
創造合適的條件。
聲明稱，在美國總統特朗普取消６月與北韓領導人的會談後，南韓外交部長官康京和與美國
國務卿蓬佩奧通電，並發表上述言論。（ｍｎ）
25/05/2018 10:23
【朝鮮局勢】美韓外長通電話同意為美朝談判創造有利條件
《經濟通通訊社２５日專訊》南韓外交部發表聲明稱，美國及南韓外長同意繼續為美朝會談
創造合適的條件。
聲明稱，在美國總統特朗普取消６月與北韓領導人的會談後，南韓外交部長官康京和與美國
國務卿蓬佩奧通電，並發表上述言論。（ｍｎ）
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