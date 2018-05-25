《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特及俄羅斯將討論將油組與非油
組產油量提升約每日１００萬桶，放寬長達１７個月的減產措施。
據悉，每日增產約１００萬桶將令全球減產協議的執行度從將１５２％降至１００％。沙特
、俄羅斯及阿聯酋的能源部長本周在俄羅斯聖彼得堡進行初步會談。而油組及非油組產油國部長
將於６月２２至２３日在維也納會晤，屆時將作出最終決定。（ｍｎ）
25/05/2018 16:08
【油市博奕】傳油組與非油組產油國將討論每日增產約１００萬桶
《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特及俄羅斯將討論將油組與非油
組產油量提升約每日１００萬桶，放寬長達１７個月的減產措施。
據悉，每日增產約１００萬桶將令全球減產協議的執行度從將１５２％降至１００％。沙特
、俄羅斯及阿聯酋的能源部長本周在俄羅斯聖彼得堡進行初步會談。而油組及非油組產油國部長
將於６月２２至２３日在維也納會晤，屆時將作出最終決定。（ｍｎ）
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