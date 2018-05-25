【油市博奕】傳油組與非油組產油國將討論每日增產約１００萬桶

《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特及俄羅斯將討論將油組與非油

組產油量提升約每日１００萬桶，放寬長達１７個月的減產措施。

據悉，每日增產約１００萬桶將令全球減產協議的執行度從將１５２％降至１００％。沙特

、俄羅斯及阿聯酋的能源部長本周在俄羅斯聖彼得堡進行初步會談。而油組及非油組產油國部長

將於６月２２至２３日在維也納會晤，屆時將作出最終決定。（ｍｎ）

