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即市新聞

25/05/2018 16:48

《台股攻略－馮偉明》特金會取消，台股影響微

　　《台股攻略》美國白宮宣布取消與北韓會面，受消息刺激，美股昨日盤中重挫但收市跌幅收
窄，而台股今日以高位開出後，指數雖一度跌破五天平均線並回試１０９００點支持，收市報
１０９４２﹒３０點，微升５﹒３７點，成交量１２７９﹒０１億元新台幣。
　　被動元件板塊今日仍是大市焦點，當中包括奇力新、達方、立隆電及美磊亮燈漲停，金山電
走高近９％，大毅、立敦、凱美亦有超過７％的升幅，而華新科、興勤、國巨、日電貿及信昌電
走揚達５％以上，智寶則走揚２﹒２６％。
　　此外，遊戲股大宇資將ＩＰ授權網易研發的《軒轅劍龍舞雲山》有機會於６月上市，第三季
將可獲得營收分成及權利金，刺激股價連續兩日漲停，帶動遊戲族群整體造好，包括華義走揚超
過７％，橘子、昱泉走揚達３％以上，而鈊象、網龍、隆中則走揚超過１％，宇峻、歐買尬、智
冠、傳奇及辣椒亦有１％－２％不等的升幅。
　　受美匯上升影響，台股市況欠缺大利好消息刺激，短線仍以整固為主，投資者宜考慮作區間
操作。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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