【企業盈警】中國唐商（００６７４）料年度虧損大幅減少

《經濟通通訊社２５日專訊》中國唐商（００６７４）公布，按目前所得資料，預計與

２０１７年度虧損９４１１﹒６４萬元相比，集團於截至２０１８年３月３１日止年度，虧損將

錄得大幅減少。

主要由於完成出售附屬公司帶來淨收益，及因員工成本、租金開支以及法律及專業費用減少

，而錄得行政開支減少所致。

年度業績預計於６月底前後刊發。（ａｌ）

