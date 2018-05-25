《經濟通通訊社２５日專訊》中國唐商（００６７４）公布，按目前所得資料，預計與
２０１７年度虧損９４１１﹒６４萬元相比，集團於截至２０１８年３月３１日止年度，虧損將
錄得大幅減少。
主要由於完成出售附屬公司帶來淨收益，及因員工成本、租金開支以及法律及專業費用減少
，而錄得行政開支減少所致。
年度業績預計於６月底前後刊發。（ａｌ）
25/05/2018 09:06
【企業盈警】中國唐商（００６７４）料年度虧損大幅減少
《經濟通通訊社２５日專訊》中國唐商（００６７４）公布，按目前所得資料，預計與
２０１７年度虧損９４１１﹒６４萬元相比，集團於截至２０１８年３月３１日止年度，虧損將
錄得大幅減少。
主要由於完成出售附屬公司帶來淨收益，及因員工成本、租金開支以及法律及專業費用減少
，而錄得行政開支減少所致。
年度業績預計於６月底前後刊發。（ａｌ）
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