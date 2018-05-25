《經濟通通訊社２５日專訊》膳源控股（０１６３２）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度，虧損淨額將較２０１７年度減少，歸因於２０１８年財年並無產生上市開支。
倘不計及２０１７年財年的非經常性上市開支，則集團應於２０１７年財年錄得純利，而
２０１８年財年則錄得虧損淨額。２０１８年財年的虧損淨額乃主要由於：員工成本增加；集團
租賃物業的每月租金，因重續相關租賃及租賃新物業而增加；及法律及專業開支增加。
年度業績預計於６月２９日或之前刊發。（ａｌ）
25/05/2018 09:04
【企業盈警】膳源控股（０１６３２）料全年虧損減少
《經濟通通訊社２５日專訊》膳源控股（０１６３２）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度，虧損淨額將較２０１７年度減少，歸因於２０１８年財年並無產生上市開支。
倘不計及２０１７年財年的非經常性上市開支，則集團應於２０１７年財年錄得純利，而
２０１８年財年則錄得虧損淨額。２０１８年財年的虧損淨額乃主要由於：員工成本增加；集團
租賃物業的每月租金，因重續相關租賃及租賃新物業而增加；及法律及專業開支增加。
年度業績預計於６月２９日或之前刊發。（ａｌ）
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