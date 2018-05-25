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即市新聞

25/05/2018 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》Ｎ類牛熊證的例子

　　《窩輪豪情》須注意的，是於計算牛熊證的現金結餘款項時，若下一個交易時段的持續交易
時間不足一小時，結算價的釐定時間將順延至再下一個交易時段。香港交易所推出牛熊證的初期
，發行商只可申請發行以下相關資產的牛熊證：於香港交易所上市的高流通量港股，如騰訊
（００７００）、中國平安（０２３１８）、建設銀行（００９３９）、友邦保險
（０１２９９）與工商銀行（０１３９８）；港股主要市場指數，如恆生指數與恆生中國企業指
數、海外股份與海外市場指數、貨幣和商品。不過，香港交易所日後可能會加入更多相關資產，
但須先與證券及期貨事務監察委員會磋商，並獲得批准。
　　以下例子可簡單說明一隻牛熊證的運作情況，先談不設剩餘價值的Ｎ類牛證。假設發行時，
相關資產為股票Ａ，正股價格報１１０﹒００元，行使價和收回價均為９０﹒００元，財務費用
為９０﹒００元ｘ８％＝７﹒２０元。牛證將於１２個月後到期，合約權益比率則為１００：１
。發行時牛證的理論值為（正股價格－行使價＋財務費用）╱合約權益比率＝
（１１０﹒００元－９０﹒００元＋７﹒２０元）╱（１００╱１）＝０﹒２７２元，以交易單
位１００００份計算，１手Ｎ類牛證的價值為０﹒２７２元ｘ１００００＝２７２０元。
　　若正股價格跌至９０﹒００元，觸及收回價，將發生強制收回事件。這個時候，牛證會立即
被收回，交易亦會立即終止。牛證將沒有剩餘價值，現金結餘款項會是０元，而投資者的虧損將
為最初投資的全部金額，即２７２０元。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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