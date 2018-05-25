《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》非洲開發銀行集團年會在韓國釜山召開，
人行副行長陳雨露率團出席會議，他並出席了理事會全體會議，在「非洲通往工業化之路」研討
會上介紹了中國新型工業化經驗。
年會期間，陳雨露還會見了非行行長阿德希納，就中國與非行加強合作，推進中非共建「一
帶一路」和實現２０３０年全球可持續發展議程深入交換意見。
25/05/2018 14:55
【駐京專電】人行陳雨露與非行行長就中非共建一帶一路交換意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》非洲開發銀行集團年會在韓國釜山召開，
人行副行長陳雨露率團出席會議，他並出席了理事會全體會議，在「非洲通往工業化之路」研討
會上介紹了中國新型工業化經驗。
年會期間，陳雨露還會見了非行行長阿德希納，就中國與非行加強合作，推進中非共建「一
帶一路」和實現２０３０年全球可持續發展議程深入交換意見。
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