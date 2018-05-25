《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會表示，中證監近日對５宗案件作出行政處罰。其中包括：２宗信披違規案，涉及奧蓋克、武漢
凡谷；１宗超比例持股未披露及限制期內交易股票案，為牛散文細棠超比例持股「中國軟件」；
１宗內幕交易案，涉及股票「杉杉股份」；１宗證券從業人員違法買賣股票及私下接受客戶委託
進行證券交易案，涉及華安證券從業人員謝競。
25/05/2018 16:29
【駐京專電】中證監對５宗案件作行政處罰，涉奧蓋克、武漢凡谷等
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會表示，中證監近日對５宗案件作出行政處罰。其中包括：２宗信披違規案，涉及奧蓋克、武漢
凡谷；１宗超比例持股未披露及限制期內交易股票案，為牛散文細棠超比例持股「中國軟件」；
１宗內幕交易案，涉及股票「杉杉股份」；１宗證券從業人員違法買賣股票及私下接受客戶委託
進行證券交易案，涉及華安證券從業人員謝競。
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