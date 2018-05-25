  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2018 16:29

【駐京專電】中證監對５宗案件作行政處罰，涉奧蓋克、武漢凡谷等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會表示，中證監近日對５宗案件作出行政處罰。其中包括：２宗信披違規案，涉及奧蓋克、武漢
凡谷；１宗超比例持股未披露及限制期內交易股票案，為牛散文細棠超比例持股「中國軟件」；
１宗內幕交易案，涉及股票「杉杉股份」；１宗證券從業人員違法買賣股票及私下接受客戶委託
進行證券交易案，涉及華安證券從業人員謝競。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事25/05/2018
【上海特寫】家樂福新零售超市落滬 大玩刷臉支付、海鮮即煮即食
生財有道25/05/2018
【透視大灣區－置業】三個字抵福田 憧憬住大Ｄ 粵房價或年升5%
FOCUS25/05/2018
【FOCUS】北韓、台灣牌亂飛 Poker Player誰屬
國際動態25/05/2018
特金會取消前 北韓按承諾拆核試場
生財有道25/05/2018
【荷蘭直擊】一瓶牛奶背後 喝出千億商機
生財有道24/05/2018
【透視大灣區】記者手記：前海 繁華中的寧靜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN